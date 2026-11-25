Laure Mériguet tente le grand saut. La jeune défenseure suisse va évoluer dans le championnat universitaire de la NCAA.

Laure Mériguet, joueuse de l'équipe nationale suisse, rejoint le championnat universitaire nord-américain de la NCAA. La défenseure de 18 ans évoluera avec les RIT Tigers, l'équipe de l'Institute of Technology de Rochester, dans l'État de New York.

Jusqu’à présent, Mériguet évoluait au Lausanne HC et au Genève Future Hockey. Avec la Suisse, la Genevoise a remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques en février et a participé aux deux derniers Championnats du monde

/ATS