Le HC Ajoie devra faire sans Logan Brown pendant deux matches. L’attaquant américano-canadien a écopé finalement de deux matches de suspension après sa charge à la tête du Fribourgeois Sandro Schmid. L'annonce a été faite ce mardi par la Fédération suisse de hockey sur glace. Brown ne jouera donc ni ce mardi à Langnau, ni ce jeudi contre Bienne. Par ailleurs, il devra s’acquitter d’une amende de 3'900 francs. Le centre avait déjà écopé d’un match de suspension il y a environ un mois pour un même geste contre l’attaquant de Kloten Arttu Ruotsalainen. A noter qu’un deuxième centre manquera encore à l’appel ce mardi soir dans les rangs du HCA : Denis Smirnovss est annoncé blessé, comme ce fut déjà le cas samedi. Des résultats d’examens sont attendus ces prochains jours pour déterminer la durée de son absence. /mle