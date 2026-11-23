Les deux joueurs suisses alignés dimanche en NHL n'ont pas inscrit le moindre point. Les St. Louis Blues de Pius Suter ont toutefois réussi un retournement de situation remarquable.

Suter n'a plus marqué depuis six rencontres sous le maillot des Blues. L'attaquant zurichois est également resté muet lors de la victoire 5-4 aux tirs au but face aux Oilers d'Edmonton, au terme d'un match riche en réussites. Aligné sur le quatrième bloc offensif, il a surtout été sollicité sur le plan défensif durant ses près de 16 minutes de jeu et n'a pas adressé le moindre tir vers la cage adverse.

Le joueur de 30 ans a néanmoins pu quitter la glace avec le sentiment du devoir accompli. Face à l'un des ténors de la Conférence Ouest, sa formation a signé une remontée remarquable: menés 4-1 jusqu'à la 51e minute, les Blues ont arraché la prolongation avant de s'imposer aux tirs au but grâce aux réussites de leurs deux premiers tireurs, le troisième n'ayant même pas eu besoin de s'élancer.

De leur côté, Janis Moser et le Tampa Bay Lightning ont été battus à domicile par les Buffalo Sabres (6-2), contre lesquels ils partaient pourtant favoris. Le défenseur biennois a cependant quitté la patinoire avec un bilan neutre.

Toujours privés de leur défenseur suisse blessé Lian Bichsel, les Dallas Stars ont pour leur part enchaîné un cinquième succès de rang en dominant les Pittsburgh Penguins 1-0.

/ATS