Lausanne a remporté le deuxième derby lémanique de la saison en National League. Dimanche aux Vernets, les Vaudois se sont imposés 4-3 après prolongation grâce à Michael Fora.

Il y a des victoires qui comptent plus que d'autres et celle-ci pourrait être très importante pour le moral des Lions. Menés 3-0, au fond du trou, les Lausannois ont remonté la pente pour aller chercher deux points dans le temps supplémentaire. Une victoire de caractère pour une formation qui n'a rien lâché.

Giflé à Zoug 7-1, le GSHC avait à coeur de montrer autre chose à son public. Un public qui a eu l'occasion de jubiler dès la 4e lorsque Hedlund a pu ouvrir le score. Pris à froid par cette réussite, les Lausannois vont tout de même relever la tête. Les Lions vont trouver par deux fois les montants de Charlin en plus d'une toute grosse opportunité devant la cage servettienne.

A la 16e, Benjamin Bougro a cru remettre son équipe sur les bons rails en s'y reprenant à deux fois pour glisser le puck au fond, mais cette réussite a été annulée à la suite d'un coach's challenge et d'un hors jeu en entrée de zone des Vaudois.

Pire pour les hommes de Geoff Ward, Jason Fuchs a manqué une occasion seul devant Charlin, à 5 contre 4, et derrière, Puljujärvi et Bozon, qui sortait du banc des pénalités, ont combiné pour inscrire le 2-0 juste avant la première pause.

De retour des vestiaires, les Lausannois ont concédé une nouvelle pénalité pour surnombre, mais ont pu passer les deux minutes en infériorité numérique sans encombre. Sauf qu'à la 25e, Puljujärvi a nettoyé la lucarne de Pasche pour le 3-0.

Pas forcément bien sous leurs casques en ce moment, les Lausannois n'ont pas donné le sentiment de ne pas faire les efforts nécessaires. La réaction des Lions a eu lieu à la 35e lorsque Kurashev a glissé le puck à Czarnik pour le 3-1. Puis à la 40e, c'est Carrick qui a pu relancer les actions vaudoises en inscrivant le 3-2.

Et qui revoilà? Le fameux momentum. Revigorés par ces deux buts, les Lions ont pris confiance. Et à la 43e, c'est à nouveau Carrick qui a pu battre Charlin de loin pour l'égalisation. Les Lions ont eu un peu de chance lorsque le tir de Boqvist à la 53e a attrapé le poteau, mais Lausanne n'a rien volé au final. Ce court succès permet au LHC de remonter à la 10e place.

Dans l'autre match dominical, Rapperswil a remporté une partie importante contre Langnau 5-2. Les Saint-Gallois laissent derrière eux Kloten et Bienne au classement. Les Lakers ont été forts autour de la deuxième pause en marquant le 2-1 à 39'59, puis en plantant les 3-1 et 4-1 en dix secondes (44e).

/ATS