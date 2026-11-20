Le HC Fribourg-Gottéron a annoncé vendredi la prolongation de Ludvig Johnson pour deux saisons supplémentaires. Le contrat du jeune défenseur court désormais jusqu'à la fin de l'exercice 2028/29.

Johnson, 20 ans, avait rejoint les Dragons en provenance de Zoug à l'été 2025 et son contrat devait se terminer au printemps prochain. Dès sa première saison à Fribourg, il a disputé 43 matches de saison régulière et 16 de play-off pour un total de 14 points, tout en décrochant le titre avec Gottéron.

Depuis le début de l'exercice en cours, le défenseur helvético-suédois a encore franchi un palier en bénéficiant de plus de temps de jeu et de responsabilités sur le power-play. Il a actuellement inscrit 11 points en 16 rencontres.

/ATS