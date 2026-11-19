Julius Honka est suspendu de manière provisionnelle pour un match. Le défenseur finlandais du HC Ajoie ne pourra pas être aligné vendredi soir lors du déplacement des hockeyeurs « jaune et noir » sur la glace de Lugano. La National League a annoncé jeudi ouvrir une procédure ordinaire à l’encontre du défenseur du HC Ajoie pour une possible charge à la tête contre l’attaquant zougois Mike Künzle lors du match de mercredi soir qui opposait les deux équipes. Julius Honka a écopé d’une pénalité de match dans le dernier tiers de la rencontre. Sa présence sur la glace de Porrentruy samedi contre Fribourg dépendra donc de la décision finale du juge unique. /comm-fwo