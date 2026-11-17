Lilian Garessus et Titouan Girardin ne porteront plus le maillot du HC Ajoie. Les deux attaquants jurassiens ne sont plus contingentés avec l’équipe de National League de hockey sur glace. La décision a été prise « d’un commun accord », selon un communiqué du HCA publié mardi après-midi. Les deux hommes ont effectué la préparation estivale avec les « jaune et noir » avant d’entamer l’hiver en MyHockey League sous les couleurs du HC Franches-Montagnes. Ils devraient poursuivre la saison du côté de Saignelégier, selon le directeur technique taignon Michaël Röthenmund.

Lilian Garessus a rejoint le HC Ajoie durant l’été 2022. Il aura porté le chandail ajoulot à 90 reprises. Quant à Titouan Girardin, il a effectué toute sa formation junior du côté de Porrentruy sans jamais être aligné en équipe première. /comm-msc