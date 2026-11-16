La série de victoires de Josi et Cie prend fin

La série de victoires des Predators du capitaine Roman Josi a pris fin dimanche en NHL. Après sept victoires consécutives, Nashville s'est incliné 4-2 sur la glace des Sharks de San José.

Cette défaite était évitable. Les Predators, clairement favoris selon les bookmakers, ont dominé les deuxième et troisième périodes avec 30 tirs au but à 15 en leur faveur sur les 40 dernières minutes de jeu. Ils n'ont toutefois pas réussi à effacer le handicap de trois buts pris en début de match.

Mené 3-0 à la 25e, Nashville a recollé à 3-1 à la 38e mais a concédé un quatrième but dès la 48e. Les Sharks ont bien résisté aux Predators après le 4-2, signé Steven Stamkos à 3'25 de la fin du temps réglementaire. Roman Josi, auteur de 3 tirs cadrés, est pour une fois resté "muet" dans cette partie.

Akira Schmid a pour sa part été titularisé dans les buts des Florida Panthers lors de la défaite 2-1 après prolongation contre les Dallas Stars. Le Bernois, qui a disputé cinq des dix derniers matches, n'a rien pu faire sur les deux buts encaissés. Avec 20 arrêts, il s'est néanmoins illustré et a été élu deuxième meilleur joueur du match.

Le "derby" suisse avec Lian Bichsel n'a toutefois pas eu lieu. Le défenseur soleurois des Stars s'est blessé à une jambe jeudi dernier contre les Jets de Winnipeg et est au repos forcé pour deux semaines au moins.

/ATS