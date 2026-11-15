Un derby sans but entre Courtételle et Delémont

Les deux clubs jurassiens de 1re Ligue ont partagé l'enjeu 0-0 ce dimanche
Un derby sans but entre Courtételle et Delémont

Les deux clubs jurassiens de 1re Ligue ont partagé l'enjeu 0-0 ce dimanche 

Les deux équipes n'ont pas su se départager ce dimanche au Centre Sportif. (Photo : Georges Henz) Les deux équipes n'ont pas su se départager ce dimanche au Centre Sportif. (Photo : Georges Henz)

Le dernier derby de la saison s'est soldé sur le score de 0-0 entre 1re Ligue de football. Le FC Courtételle et les SR Delémont n'ont pas trouvé la solution pour déjouer les plans de leur adversaire ce dimanche devant 1'150 spectateurs au Centre Sportif. Développement suit /clo


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