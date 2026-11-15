Le dernier derby de la saison s'est soldé sur le score de 0-0 entre 1re Ligue de football. Le FC Courtételle et les SR Delémont n'ont pas trouvé la solution pour déjouer les plans de leur adversaire ce dimanche devant 1'150 spectateurs au Centre Sportif. Développement suit /clo
Un derby sans but entre Courtételle et Delémont
Les deux clubs jurassiens de 1re Ligue ont partagé l'enjeu 0-0 ce dimanche
RFJ
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