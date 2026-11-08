Courtételle subit la loi du leader

Le FC Courtételle a chuté chez le leader de 1re Ligue Langenthal ce dimanche après-midi. Avec leur nouvel entraîneur Giuseppe Morello, remplaçant de Maïk Hirschi au moins jusqu’à la trêve, les footballeurs vadais ont été défaits 4-1.

Les Jurassiens ont pourtant mené dès la 12e minute par Seydou Kiendrebeogo. L'expulsion de Nathan Ducommun à la 42e a tout changé pour un FCC qui menait toujours à ce moment du match. Les Vadais ont bu le thé sur un score de parité avant de craquer encore à trois reprise en deuxième mi-temps. Les « vert » restent 3es au classement et comptent deux points d'avance sur les SR Delémont, qu'ils recevront dimanche prochain pour le derby jurassien. /cqu