Courtételle subit la loi du leader

Réduits à 10 à la mi-match, les « vert » se sont inclinés 4-1 à Langenthal.
Courtételle subit la loi du leader

Réduits à 10 à la mi-match, les « vert » se sont inclinés 4-1 à Langenthal.

Jérémy Ducommun du FC Courtételle. (Photo : archives Georges Henz) Jérémy Ducommun du FC Courtételle. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Courtételle a chuté chez le leader de 1re Ligue Langenthal ce dimanche après-midi. Avec leur nouvel entraîneur Giuseppe Morello, remplaçant de Maïk Hirschi au moins jusqu’à la trêve, les footballeurs vadais ont été défaits 4-1.

Les Jurassiens ont pourtant mené dès la 12e minute par Seydou Kiendrebeogo. L'expulsion de Nathan Ducommun à la 42e a tout changé pour un FCC qui menait toujours à ce moment du match. Les Vadais ont bu le thé sur un score de parité avant de craquer encore à trois reprise en deuxième mi-temps. Les « vert » restent 3es au classement et comptent deux points d'avance sur les SR Delémont, qu'ils recevront dimanche prochain pour le derby jurassien. /cqu


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