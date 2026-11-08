Granit Xhaka blessé et incertain pour la trêve internationale

Granit Xhaka est sorti sur blessure dimanche lors de la victoire de Sunderland contre Chelsea ...
Granit Xhaka blessé et incertain pour la trêve internationale

Granit Xhaka pourrait bien manquer un nouveau rassemblement de l'équipe de Suisse.

Photo: Keystone/PETER KLAUNZER Photo: Keystone/PETER KLAUNZER

Granit Xhaka est sorti sur blessure dimanche lors de la victoire de Sunderland contre Chelsea en Premier League (1-0). Le retour du capitaine en équipe de Suisse cette semaine est incertain.

Le Bâlois a quitté le terrain dès la 4e minute de jeu, sans qu'on ne connaisse exactement la nature de sa blessure. Il a toutefois rejoint son banc par ses propres moyens.

Ses retrouvailles avec Xabi Alonso, son ancien entraîneur à Leverkusen et qui officie désormais à Chelsea, ont donc tourné court. Mais Sunderland a très bien joué sans lui, s'imposant 1-0 face aux Blues grâce à un penalty transformé par le Français Enzo Le Fée (36e).

La participation de Xhaka au rassemblement de l'équipe de Suisse qui débute lundi apparaît désormais plus que compromise. Le capitaine aux 152 capes était censé retrouver le maillot rouge à croix blanche après avoir fait l'impasse sur la précédente trêve internationale à cause de son faux certificat Covid.

/ATS


 

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