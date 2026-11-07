Le FC Ajoie-Monterri boucle le 1er tour sur une défaite

Le FC Ajoie-Monterri conclut la première partie du championnat de 2e ligue interrégionale sur un revers. Les footballeurs de Courgenay se sont inclinés 2-0 contre Bôle samedi à domicile lors de l’ultime journée du 1er tour. Les Neuchâtelois, à la lutte avec la barre, ont marqué à la 55e, puis dans le temps additionnel grâce à un doublé de Lony Hotz. « Le match nul aurait mieux correspondu à la physionomie du match, car on a eu passablement d’occasions et de possession de balle, on n'a pas démérité. On a manqué de réalise, de finition et de dernières passes. Bôle avait besoin de points. Ils sont peut-être arrivés avec plus de niaque que nous. On va à présent se préparer pour le 2e tour », a confié à RFJ le président du FCAM Jean-Baptiste Petignat.

Au classement, Ajoie-Monterri pointe au 6e rang, avec quatre points de retard sur le podium, mais un match de plus au compteur. /emu