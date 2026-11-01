Soirée maussade pour Ajoie-Monterri, Haute-Ajoie gratte un point

Un seul point récupéré par les clubs ajoulots de 2e ligue interrégionale de football ce samedi. Le FC Haute-Ajoie a partagé l’enjeu avec Granges 1-1 sur son terrain de Grandfontaine. Le néo-promu a concédé l’ouverture du score à la 79e, mais il a bien réagi pour égaliser seulement quatre minutes plus tard grâce à Robin Quiquerez. Le FCHA reste 9e et en profite pour prendre cinq longueurs d’avance sur la barre, mais il compte deux matches de plus que le premier relégable.

Le FCAM vaincu en déplacement

Le FC Ajoie-Monterri a de son côté vu Yverdon mettre fin à sa série de victoires qui venait de débuter. Les Ajoulots ont perdu 2-0 face à la réserve du club vaudois qui fait partie de la deuxième partie de tableau du groupe. Ils ont fait jeu égal avec leur adversaire jusqu’à l’ouverture du score tombé à la 57e et ne sont pas parvenus à recoller, encaissant un deuxième but à la 72e. Le FCAM glisse au 6e rang et voit le podium s’éloigner à quatre longueurs. /cra