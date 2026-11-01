Enfin une victoire pour Lausanne?

Le Lausanne-Sport reçoit Thoune dimanche avec l'espoir d'enfin regagner en Super League. Les ...
Enfin une victoire pour Lausanne?

Le LS est lanterne rouge de Super League.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Lausanne-Sport reçoit Thoune dimanche avec l'espoir d'enfin regagner en Super League. Les Vaudois ont l'occasion de mettre fin à leur série noire pour le match des 130 ans du club.

Une série de neuf matches sans victoire en championnat, une dernière place au classement et la pire attaque de Super League (7 buts en 11 matches): pas grand-chose ne fonctionne actuellement au LS. La réception du champion en titre Thoune (16h30 dimanche) offre une nouvelle occasion de retrouver la victoire, qui échappe aux Lausannois depuis leur succès 1-0 à Bâle lors de la 2e journée.

La fête sur et en dehors du terrain ?

Face aux Thounois, Lausanne avait décroché l'un de ses six petits points obtenus jusqu'ici en ramenant un nul 0-0 de l'Oberland bernois, lors du premier affrontement de la saison entre les deux équipes. La célébration des 130 ans du club dimanche, marquée par une journée de fête et un maillot spécial, est l'occasion parfaite pour retrouver le sourire.

Surtout qu'en face, Thoune se présente en petite forme. Les hommes de Gian-Luca Privitelli restent sur quatre défaites lors de leurs cinq dernières rencontres de championnat. Ils ont également perdu leurs deux derniers matches en Conference League et n'ont pas convaincu en Coupe face à Schaffhouse, pensionnaire de Promotion League (victoire aux tirs au but).

/ATS


 

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