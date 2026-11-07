Sion s'impose en patron à Vaduz et reste sur le podium

En déplacement au Liechteinstein, le FC Sion n'a fait qu'une bouchée de Vaduz samedi (4-0) ...
Sion s'impose en patron à Vaduz et reste sur le podium

Un doublé de Rilind Nivokazi a mis le FC Sion sur les bons rails.

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

En déplacement au Liechteinstein, le FC Sion n'a fait qu'une bouchée de Vaduz samedi (4-0). Les Valaisans, qui menaient 3-0 dès la 34e consolident leur place sur le podium de la Super League.

En l'absence de Winsley Boteli, annoncé malade, c'est Rilind Nivokazi qui a allumé la première mèche au Rheinpark. L'avant-centre kosovar n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets adverses après un excellent service de Donat Rrudhani (11e).

Quatre minutes plus tard, Nivokazi s'offrait déjà un doublé en concluant tout seul une contre-attaque qu'il avait lui-même initiée après un corner de Vaduz. Déjà buteur le week-end dernier à Lucerne, "Nivo" a ainsi confirmé que Sion pouvait compter, entre lui et Boteli, sur deux attaquants de grande qualité.

Pas satisfait avec ses deux buts d'avance, Sion a encore profité des largesses de la défense liechteinsteinoise pour inscrire le 3-0, par Ilyas Chouaref (34e). C'en était trop pour l'entraîneur de Vaduz Marc Schneider, qui a procédé à un triple (!) changement à la 36e.

La troupe de Didier Tholot a tué tout suspense en début de deuxième période, Théo Berdayes déviant un bon centre de Chouaref pour le 4-0 (54e).

YB s'en sort

Avec cette belle victoire, Sion est assuré de passer la trêve internationale sur le podium. Troisièmes, les Valaisans comptent six points d'avance sur Zurich, qui affronte Servette dimanche, et deux de retard sur Young Boys, qui a arraché la victoire à Lucerne samedi (3-2).

Les jaune et noir ont eu chaud puisque le but décisif est tombé à la 92e, du pied du meilleur buteur du championnat Samuel Essende (15 buts en 13 matches). Lucerne a égalisé deux fois, et même cru au 3-3 à la toute fin de match, mais la réussite de Levin Winkler a été annulée pour un hors-jeu.

/ATS


 

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