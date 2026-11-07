Des regrets pour le FC Bassecourt

Le FC Bassecourt craque en fin de match. Les footballeurs vadais ont partagé l’enjeu 2-2 chez le 5e Soleure samedi dans le championnat de 1re Ligue. Ils ont ouvert la marque à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Siyar Batgi. Bien lancé à l’orée des 16 m, le milieu offensif a fini le travail d’une frappe enroulée. Les Soleurois ont égalisé à la 80e sur un mauvais dégagement de la défense jurassienne. Les hommes d’Anthony Sirufo ont repris les devants grâce à un missile à 30 m de Nathan Kisisa. Ils ont toutefois été pris de vitesse sur une action locale dans le temps additionnel et ont égaré deux points. Bassecourt reste 13e du classement, avec cinq longueurs d’avance sur la barre, mais un match en plus. /emu