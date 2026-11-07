Magnin et le LS en mission à Grasshopper

De retour sur le banc de Lausanne, Ludovic Magnin entame sa mission commando samedi chez les ...
Magnin et le LS en mission à Grasshopper

Ludovic Magnin a du pain sur la planche avec le LS.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

De retour sur le banc de Lausanne, Ludovic Magnin entame sa mission commando samedi chez les Grasshoppers (20h30). Et Sion peut renforcer sa place sur le podium de Super League à Vaduz (18h00).

Le naufrage à domicile contre Thoune (défaite 5-4) dimanche, à l'occasion des 130 ans du club lausannois, a été la goutte de trop pour l'entraîneur Luka Elsner, remercié mardi et remplacé le lendemain par Ludovic Magnin. Le coach vaudois a fait son retour à la Tuilière après un premier mandat à succès (2022-2025).

Battu lors de ses six dernières sorties en championnat, le LS doit à tout prix récolter des points. Idéalement dès samedi face au barragiste Grasshopper, qui n'a plus gagné en Super League depuis le 12 septembre et qui compte 4 points d'avance au classement.

Installé sur la troisième marche du podium, le FC Sion a pour sa part l'occasion de consolider son statut de meilleure équipe romande sur le terrain de Vaduz. Les hommes de Didier Tholot veulent surtout effacer le match nul évitable concédé samedi dernier à Lucerne (1-1), qui reçoit de son côté Young Boys (18h00).

/ATS


 

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