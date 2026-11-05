Les dirigeants du LS appellent au sursaut

Les dirigeants lausannois ont fait appel à Ludovic Magnin pour reprendre une équipe en crise. Ils ont défendu leur bilan jeudi à la Tuilière, tout en appelant au sursaut en vue du maintien.

Le CEO du Lausanne-Sport Vincent Steinmann et son directeur sportif Stéphane Henchoz avaient la mine basse à l'heure de présenter Magnin. L'ex-junior du club est appelé à sauver une formation en panne de résultats, et une lanterne rouge qui lui colle à la peau depuis mi-septembre et une défaite lors du derby lémanique (1-0).

Henchoz avait alors dû se charger d'aller en personne dans le vestiaire après la mortifiante défaite dominicale face à Thoune (5-4). Devant une équipe qui s'est totalement écroulée en fin de rencontre, l'ex-défenseur de Liverpool a appelé les joueurs à prendre leurs responsabilités. "Il doit y avoir une remise en question, a-t-il avancé. Nous pouvons toujours trouver des excuses, mais au vu du contexte et du scénario du match, chacun doit faire son autocritique".

Devant près de 10'000 personnes venues célébrer les 130 ans du club à la Tuilière, le LS a fait état de toute son indiscipline en encaissant, pour mémoire, quatre buts durant les vingt dernières minutes. Pour expliquer ce manque d'unité, Henchoz a rappelé le départ de Kévin Mouanga ou Jamie Roche en fin de mercato "de véritables cadres de vestiaires", tout en avançant avoir des joueurs d'expérience capables de "créer une nouvelle dynamique avec Ludovic Magnin", citant Olivier Custodio ou Florent Mollet.

"Jamais été très loin"

Le dirigeant veut croire que ses joueurs sont proches de résultats. "L'aspect positif, c'est que nous n'avons jamais été très loin, a-t-il fait mention. Hormis face à Lugano et à Vaduz, nous avons concédé très peu de défaites à plus d'un but d'écart."

En préambule, Steinmann a pourtant rappelé à quel point la tâche serait difficile, et que les "obstacles seront nombreux". "C'est un long combat qui nous attend jusqu'au mois de mai. Nous devons nous battre sur chaque point, et ce sur la totalité d'un match", a-t-il lâché.

Face à l'avant-dernier Grasshopper, le LS sera déjà sous pression samedi pour obtenir des points en vue du maintien. Enfin, car voici plus de deux mois qu'il est bloqué à six unités.

/ATS