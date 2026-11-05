Murat Yakin rappelle Xhaka et Embolo dans son groupe

Granit Xhaka et Breel Embolo font leur retour en équipe de Suisse. Le sélectionneur Murat Yakin l'a annoncé jeudi en dévoilant sa liste pour les deux dernières rencontres de Ligue des nations.

Les deux joueurs, après avoir reconnu avoir falsifié leur certificat Covid, avaient fait l'impasse sur les quatre premières rencontres disputées entre le 26 septembre et le 6 octobre. Après avoir écopés de peine pécuniaires avec sursis, l'Association suisse de football (ASF) avait décidé fin octobre que leur retour au sein de la sélection était "responsable et justifié".

Deux néophytes

Parmi les 28 appelés, le gardien du FC Zurich Silas Huber et l'ailier droit d'Amed SK Samuel Ballet, natif de Lully, ont obtenu leur première convocation avec les A. Certains joueurs ont été appelés tout en étant en proie à des blessures, comme Zeki Amdouni ou Ricardo Rodriguez. L'état de forme de ces deux joueurs sera évalué au fil du rassemblement, a indiqué Yakin devant la presse à Muri bei Bern.

Les Romands Winsley Boteli et Alvyn Saches, qui ont obtenu leur première sélection officielle fin septembre, ont à nouveau été choisi par le technicien rhénan. Blessés et donc absent lors du précédent rassemblement, Denis Zakaria et Ruben Vargas font leur retour dans le cadre.

Après avoir réalisé un sans-faute lors des quatres premières journées, l'équipe de Suisse n'a besoin plus que d'un point pour être assurée de terminer en tête de son groupe. Elle se rendra à Maribor en Slovénie pour affronter son dauphin slovène vendredi prochain, avant de disputer son dernier match de l'année à St-Gall face à l'Ecosse trois jours plus tard.

/ATS