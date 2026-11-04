Liverpool chute, le Real s'en sort

Le sans-faute de Liverpool en Ligue des champions a pris fin dans le chaudron de Fenerbahçe ...
Liverpool chute, le Real s'en sort

Fenerbahçe a battu Liverpool.

Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER

Le sans-faute de Liverpool en Ligue des champions a pris fin dans le chaudron de Fenerbahçe (3-2), mercredi à Istanbul. Le club anglais a été renversé après avoir mené deux fois au score.

Victorieux de leurs trois premiers matches, les Reds n'auront pas réussi à imiter le PSG et le Real Madrid, les deux seuls mastodontes du continent à avoir réussi la passe de quatre.

Une tête victorieuse de Vedat Muriqi (79e) a offert au "Fener", 6e de Super Lig et récemment fragilisé par le départ de son entraîneur, une victoire de prestige, sa première de la campagne européenne.

La défense de Liverpool et le gardien Alisson Becker ont encore affiché de trop grandes fragilités pour tenir le choc, sous la pluie et les sifflets stridents de la nuit stambouliote.

Le Real Madrid a lui poursuivi sa série de succès avec une septième victoire consécutive en battant l'AEK Athènes 3-2. A la 92e, le capitaine Federico Valverde, entré en jeu tardivement, a marqué d'une frappe de loin pour donner la victoire aux Merengue. Auparavant, Jude Bellingham, d'une talonnade, et Kylian Mbappé avaient égalisé. Le champion de Grèce, privé de Dereck Kutesa, non éligible dans la compétition, était passé devant à la 75e (2-1) pour la deuxième fois, avant d'encaisser le 2-2 trois minutes plus tard.

/ATS


 

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