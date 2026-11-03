Le Lausanne-Sport se sépare de son entraîneur

Le Lausanne-Sport et Luka Elsner, c'est fini. Arrivé sur le banc vaudois en juin, le Slovène paie le début de saison catastrophique du club, lanterne rouge après douze matches avec 6 points.

La défaite 5-4 face à Thoune dimanche après avoir mené 4-1 à la 70e fut celle de trop pour Luka Elsner. Le Slovène de 44 ans et le club vaudois annoncent leur séparation. "Après avoir longuement échangé sur la situation sportive actuelle, le FC Lausanne-Sport et Luka Elsner ont convenu ensemble de mettre un terme à leur collaboration", écrit le club vaudois dans son communiqué.

Douze matches de Super League et deux tours de Coupe de Suisse, soit cinq mois à la tête du club pour le technicien slovène qui n'aura pas su convaincre. Les deux tours passés en Coupe ne masquent pas les six points obtenus jusqu'ici en championnat. C'est une victoire et trois nuls pour huit défaites. Avant le match contre Thoune, le LS avait inscrit 7 buts en onze parties pour 17 encaissés.

"Les résultats restant déterminants dans le football professionnel, la dynamique sportive actuelle a conduit les différentes parties à convenir qu’une fin de collaboration était aujourd’hui la meilleure décision pour le FC Lausanne-Sport", précise le club de la capitale olympique.

Le nom du successeur d'Elsner n'est pas encore connu. Le club annonce communiquer en temps voulu.

/ATS