Paris pour la passe de 4, une affiche entre l'Atlético et le Bayern

Après des débuts européens parfaits, le PSG vise une 4e victoire consécutive face à Villarreal en Ligue des champions mardi. L'Atlético Madrid et le Bayern se défient dans le choc de cette 4e journée.

Trois matches, 14 buts inscrits et trois victoires: doubles tenants du titre, les Parisiens ont déjà marqué les esprits avec des victoires nettes contre Manchester City (4-2) et Barcelone (4-2) lors des deux dernières journées. Les Parisiens se déplacent mardi au stade de la Céramique face à un Villarreal offensif (8 buts en trois matches) mais plombé par sa défense, à l'image de sa dernière défaite contre Liverpool (4-3).

Toujours privé d'Ousmane Dembélé, touché aux ischios, le PSG n'en garde pas moins un potentiel offensif redoutable, dont peut témoigner Le Havre, surclassé vendredi (5-1) grâce notamment à un triplé du latéral marocain Achraf Hakimi.

Les joueurs de Luis Enrique ont sur leurs talons quatre autres équipes à neuf points, dont le Real Madrid, qui a repris des couleurs en Liga depuis sa victoire dans le Clasico, et se déplace mercredi chez l'AEK Athènes.

Avec également trois victoires au compteur, Aston Villa accueille mardi un Barça qui a un peu perdu de sa superbe du début de saison: malgré un carton contre Alavès samedi (6-1), les Blaugranas ont perdu leurs deux derniers chocs contre le Real (2-1) et le PSG.

Le Bétis Séville, 4e de Liga et qui compte lui aussi neuf points après avoir battu des adversaires à sa portée (Lille, Porto et Feyenoord), passera un test sur la pelouse de Dortmund (6 points). Cinquième de Premier League après sa défaite contre Arsenal dimanche (1-0), Liverpool peut également enchaîner un quatrième succès européen sur la pelouse du Fenerbahçe, qui a déjà concédé deux nuls à domicile contre la Roma et le Slavia Prague.

Le Bayern décimé

Les Tchèques reçoivent les Gunners, qui ont repris les commandes de la Premier League devant Manchester City grâce à leur succès contre les Reds, et restent sur un nul décroché chez le Bayern Munich (2-2). Après un carton contre Bodö-Glimt lors de la première journée (5-0), les Bavarois ont enchaîné deux nuls, dont un peu glorieux sur la pelouse des Norvégiens du modeste Viking FK (3-3).

Il leur faudra hausser d'un cran leur niveau au stade Metropolitano face à l'Atlético, intenable en Liga dont les Madrilènes occupent la deuxième place avec sept succès consécutifs.

Le tout frais Ballon d'Or Harry Kane devra tenir son rang au milieu d'une ligne offensive décimée: Ismael Saibari et Serge Gnabry, tous deux touchés lors du nul face au Borussia Dortmund (2-2) ce week-end sont forfaits, alors que Jamal Musiala et Luis Diaz sont en phase de reprise. Seule bonne nouvelle pour les champions d'Allemagne: Michael Olise, touché au genou lors du Klassiker, a lui participé à l'entraînement lundi.

En pleine crise de résultats avec une piteuse 17e place en championnat, Manchester United est également dans une position inconfortable en Ligue des champions, où il reste sur deux défaites consécutives. Après une nouvelle défaite, contre Chelsea (2-0), son entraîneur Michael Carrick est en sursis au moment de recevoir la Roma.

/ATS