Serie A: L'international suisse Joël Monteiro blessé au mollet

L'international suisse Joël Monteiro pourrait manquer le prochain rassemblement de Ligue des ...
Serie A: L'international suisse Joël Monteiro blessé au mollet

Le Valaisan Joël Monteiro pourrait manquer le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse.

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

L'international suisse Joël Monteiro pourrait manquer le prochain rassemblement de Ligue des nations. Il s'est blessé au mollet dimanche lors d'une rencontre face à Gênes, a annoncé lundi son club.

Monteiro a subi "une blessure du premier degré" au mollet gauche, a communiqué la formation des Pouilles. Le Valaisan de 23 ans sera indisponible ce week-end contre la Juventus, mais pourrait être de nouveau disponible après la trêve internationale à la mi-novembre, selon le club de Serie A.

Capé à sept reprises, le joueur offensif a participé au dernier rassemblement de la Suisse entre le 26 septembre et le 6 octobre dernier, sans toutefois faire son apparition sur le terrain. Le sélectionneur national Murat Yakin annoncera sa sélection jeudi en vue des deux derniers matches de Ligue des nations en Slovénie (13 novembre) et face à l'Ecosse à St-Gall trois jours plus tard.

/ATS


 

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