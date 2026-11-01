Super League: défaite mortifiante pour le Lausanne-Sport

Le Lausanne-Sport a vécu un véritable cauchemar lors de la 12e journée de Super League. Les Vaudois, qui menaient 4-1 à l'heure de jeu, ont perdu 5-4 à domicile contre Thoune.

Le LS n'a donc pas évité une sixième défaite consécutive. Mais le scénario du match ne peut que lui laisser d'immenses regrets. Comment expliquer cette fin de match durant laquelle l'équipe s'est totalement écroulée et a encaissé quatre buts?

La formation vaudoise, qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 5 septembre et une défaite 3-1 à Vaduz, semblait pourtant bien partie malgré l'ouverture du score signée Dursun (12e). Elle a réagi avec un doublé de Janneh (36e/pen, 45e). L'avantage a ensuite encore été accentué par Molebe (52e) et un autogoal de Dähler (62e).

Les tenants du titre, très loin de leur forme de la saison dernière, ont fini fort et répliqué par Labeau (70e) et Braschi (81e) alors que le LS perdait son jeu. Un autogoal de Sow (86e) et un nouveau but de Lebeau (96e) ont jeté la consternation dans le stade.

Lugano creuse l'écart

Même sans briller, Lugano a consolidé sa place de leader. Les bianconeri, vainqueurs de Bâle 2-1, restent invaincus depuis le début de l'exercice. Et grâce à la défaite des Young Boys plus tôt dans l'après-midi, les hommes de Mattia Croci-Torti ont accentué leur avance en tête du classement. Elle se monte désormais à neuf points.

Face à des Rhénans en crise de résultats, les Tessinois ont été les premiers en action. Ils ont marqué par Dos Santos (10e), après une superbe ouverture en profondeur de Bislimi, puis par Cimignani (25e), d'une frappe sur laquelle Omlin n'a pas fait bonne figure.

Le FCB a cependant réagi grâce à une tête d'Otele (37e) et a ensuite généralement dominé, Lugano se contentant de gérer son avantage. Un jeu dangereux mais qui est resté sans conséquence.

/ATS