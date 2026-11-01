Super League: le FC Zurich gagne au Wankdorf

Les Young Boys ont subi leur première défaite de la saison en Super League. Lors de la 12e ...
Super League: le FC Zurich gagne au Wankdorf

Les joueurs du FCZ ont réussi un gros coup à Berne.

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Les Young Boys ont subi leur première défaite de la saison en Super League. Lors de la 12e journée, les Bernois ont été battus 5-3 au Wankdorf par un étonnant FC Zurich.

Le score ne ment pas: cet affrontement s'est avéré spectaculaire à souhait entre deux formations qui ont résolument choisi d'attaquer. Les visiteurs ont marqué par Kény (12e/penalty), Emmanuel (25e/92e), Comenencia (60e) et Hodza (82e). YB, qui a été plombé par une défense parfois bien naïve, a répliqué grâce à un doublé d'Essende (22e/29e) et une réussite d'Alvyn Sanches (40e).

Cette défaite des Bernois ouvre un boulevard au FC Lugano. En cas de succès en fin de journée à domicile contre Bâle, les Tessinois prendraient déjà au classement une avance de neuf points.

/ATS


 

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