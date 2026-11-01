Premier League: Arsenal s'impose à Liverpool

Arsenal s'est installé en tête de la Premier League à la faveur de son succès 1-0 à Liverpool ...
Premier League: Arsenal s'impose à Liverpool

Les joueurs d'Arsenal célèbrent le but d'Havertz.

Photo: KEYSTONE/AP/Jon Super Photo: KEYSTONE/AP/Jon Super

Arsenal s'est installé en tête de la Premier League à la faveur de son succès 1-0 à Liverpool lors de la 9e journée. Les Gunners, tenants du titre, comptent trois points d'avance sur Manchester City.

Le seul but d'un match tendu a été l'oeuvre d'Havertz, qui a profité d'une bourde à la relance du gardien Alisson (16e). La solidité défensive des Londoniens a ensuite fait le désespoir des Reds qui n'ont pas cadré le moindre tir en 17 tentatives. Arsenal ne s'était plus imposé à Anfield Road depuis le 2 septembre 2012.

/ATS


 

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