Super League: Servette: Mutandwa indisponible jusqu'en 2027

Servette a annoncé lundi que son meilleur buteur Kingstone Mutandwa sera indisponible pour environ huit semaines.

Il s'est blessé au genou samedi lors de la rencontre de Super League à St-Gall (défaite 2-1).

Lors de la remise en jeu qui a suivi l'ouverture du score des Brodeurs à la 6e, Mutandwa s'était écroulé sur la pelouse, touché au genou après un contact devant la cage de Lawrence Ati Zigi quelques minutes plus tôt. L'attaquant de 23 ans était alors sorti sur civière. Son retour au jeu est espéré début 2027, "sous réserve d'une évolution favorable de sa récupération", précise le club grenat.

Mutandwa est arrivé cet été en prêt de Cagliari à Servette. Avant sa blessure à St-Gall, l'international zambien avait marqué lors de six matches officiels consécutifs.

/ATS