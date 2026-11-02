Serie A: Vincent Sierro met Parme sur la voie du succès

Les Suisses Vincent Sierro et Sascha Britschgi se sont imposés avec Parme 3-0 face à l'Atalanta ...
Serie A: Vincent Sierro met Parme sur la voie du succès

Vincent Sierro a délivré sa première passe décisive sous ses nouvelles couleurs.

Photo: KEYSTONE/EPA/Lorenzo Cattani Photo: KEYSTONE/EPA/Lorenzo Cattani

Les Suisses Vincent Sierro et Sascha Britschgi se sont imposés avec Parme 3-0 face à l'Atalanta lundi en Serie A. Sierro, titulaire tout comme Britschgi, a délivré une passe décisive sur le 1er but.

Le Valaisan de 31 ans a trouvé la tête de Giovanni Fabbian à la 41e, mettant les siens sur la voie d'un large succès 3-0 dans le nord de l'Italie. Il s'agit de son premier assist depuis son arrivée dans le Championnat d'Italie cet été. Ce 2e succès de la saison permet à Parme de ne plus être en position relégable après dix journées.

/ATS


 

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