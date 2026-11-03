Le joueur de Tenerife Jesus de Miguel est mort des suites d'un choc

Le joueur de Tenerife Jesus de Miguel est décédé à la suite d'un choc avec le gardien adverse lors d'un match de 2e division espagnole. Son club l'a annoncé mardi.

"Brisés par la douleur, la gorge nouée et sans parvenir à croire que c'est la réalité, le CD Tenerife annonce le décès tragique, ce mardi 3 novembre 2026 à 08h00, de Jesus de Miguel", écrit le club dans un communiqué.

Le joueur de 30 ans, percuté dans les airs par le gardien du club d'Andorre Jesus Owono, avait été évacué en urgence à l'hôpital de Tenerife où il avait été diagnostiqué dans un premier temps dans un "état stable, bien que grave". Ce choc violent a provoqué l'interruption de la rencontre, comptant pour la 12e journée, à la 97e alors que le score était de 2-2.

Jesus de Miguel est resté un moment inerte sur la pelouse avant d'être évacué victime, selon la presse locale, d'une crise cardiorespiratoire. Avant d'annoncer le décès, l'hôpital de Tenerife avait publié un communiqué pour dire que l'état du joueur avait "empiré d'un point de vue neurologique".

"Il n'y a pas de mots de consolation, absolument rien ne peut apaiser ce sentiment de profonde tristesse. Nous nous tenons au côté de sa famille éplorée, au côté de ses proches et de tous les supporters du CD Tenerife qui pleurent cette disparition", ajoute le communiqué du club.

/ATS