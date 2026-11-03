Le joueur de Tenerife Jesus de Miguel est mort des suites d'un choc

Le joueur de Tenerife Jesus de Miguel est décédé à la suite d'un choc avec le gardien adverse ...
Le joueur de Tenerife Jesus de Miguel est mort des suites d'un choc

Tristesse à Tenerife avec la mort d'un joueur de foot du club de 2e division.

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/ALBERTO VALDES Photo: KEYSTONE/EPA EFE/ALBERTO VALDES

Le joueur de Tenerife Jesus de Miguel est décédé à la suite d'un choc avec le gardien adverse lors d'un match de 2e division espagnole. Son club l'a annoncé mardi.

"Brisés par la douleur, la gorge nouée et sans parvenir à croire que c'est la réalité, le CD Tenerife annonce le décès tragique, ce mardi 3 novembre 2026 à 08h00, de Jesus de Miguel", écrit le club dans un communiqué.

Le joueur de 30 ans, percuté dans les airs par le gardien du club d'Andorre Jesus Owono, avait été évacué en urgence à l'hôpital de Tenerife où il avait été diagnostiqué dans un premier temps dans un "état stable, bien que grave". Ce choc violent a provoqué l'interruption de la rencontre, comptant pour la 12e journée, à la 97e alors que le score était de 2-2.

Jesus de Miguel est resté un moment inerte sur la pelouse avant d'être évacué victime, selon la presse locale, d'une crise cardiorespiratoire. Avant d'annoncer le décès, l'hôpital de Tenerife avait publié un communiqué pour dire que l'état du joueur avait "empiré d'un point de vue neurologique".

"Il n'y a pas de mots de consolation, absolument rien ne peut apaiser ce sentiment de profonde tristesse. Nous nous tenons au côté de sa famille éplorée, au côté de ses proches et de tous les supporters du CD Tenerife qui pleurent cette disparition", ajoute le communiqué du club.

/ATS


 

Actualités suivantes

Le match Besa-Bienne – FC Haute-Ajoie devrait être rejoué

Le match Besa-Bienne – FC Haute-Ajoie devrait être rejoué

Football    Actualisé le 03.11.2026 - 12:40

La Coupe d'Asie en Arabie reportée de janvier à décembre 2027

La Coupe d'Asie en Arabie reportée de janvier à décembre 2027

Football    Actualisé le 03.11.2026 - 08:53

Paris pour la passe de 4, une affiche entre l'Atlético et le Bayern

Paris pour la passe de 4, une affiche entre l'Atlético et le Bayern

Football    Actualisé le 03.11.2026 - 04:08

Serie A: Vincent Sierro met Parme sur la voie du succès

Serie A: Vincent Sierro met Parme sur la voie du succès

Football    Actualisé le 02.11.2026 - 23:19

Articles les plus lus

Super League: défaite mortifiante pour le Lausanne-Sport

Super League: défaite mortifiante pour le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 01.11.2026 - 18:43

Premier League: Arsenal s'impose à Liverpool

Premier League: Arsenal s'impose à Liverpool

Football    Actualisé le 01.11.2026 - 19:31

Super League: Servette: Mutandwa indisponible jusqu'en 2027

Super League: Servette: Mutandwa indisponible jusqu'en 2027

Football    Actualisé le 02.11.2026 - 17:07

Serie A: L'international suisse Joël Monteiro blessé au mollet

Serie A: L'international suisse Joël Monteiro blessé au mollet

Football    Actualisé le 02.11.2026 - 20:10