Le match Besa-Bienne – FC Haute-Ajoie devrait être rejoué

Après avoir fait réclamation, le FC Haute-Ajoie a obtenu de rejouer son match perdu à Besa-Bienne 3-1 le 25 novembre dernier en 2e ligue interrégionale de football. La rencontre devrait être rejouée le 18 novembre à Bienne, l’entraîneur ajoulot Valentin Focki confirmant cette information du Quotidien Jurassien. Le conditionnel reste de mise, car le FC Besa-Bienne a fait appel de cette décision ce mardi matin nous indique son entraîneur Jihed Jelassi. Au coeur de l'imbroglio, une demande de changement à une dizaine de minutes de la fin du match pour faire rentrer l’attaquant Sloan Privat, refusée par l’arbitre assistante au motif que le FC Haute-Ajoie a déjà procédé à trois temps de changement (pour faire rentrer quatre joueurs). Problème, cette règle des « cinq changements à effectuer en trois temps » est applicable à partir de la 1re Ligue, mais il est tout à fait possible de procéder à « cinq changements en cinq interruptions de jeu » en 2e ligue interrégionale.





« On s’est senti agressé de ne pas pouvoir faire ce cinquième changement »



Au clair avec la règle, l’entraîneur des Jurassiens Valentin Focki avait alors rapidement enjoint son capitaine à déposer protêt, ce qui a abouti. « On était en train de revenir dans ce match, sous une tempête. J’avais des crampes et ne parvenais plus à faire les replis défensifs. Dans tout ce contexte, on s’est senti agressé de ne pas pouvoir faire ce cinquième changement », explique Valentin Focki, sur le terrain en tant qu’entraîneur-joueur à ce moment-là, le changement qui n’aura jamais eu lieu étant censé le remplacer. Mais le FC Besa-Bienne ne comprend pas cette décision, son entraîneur Jihed Jelassi s'étant vu refusé un changement quelques minutes plus tôt pour la même erreur d'interprétation du duo arbitral.





Décision « pas correcte » pour l'entraîneur biennois Jihed Jelassi

« Il ne restait que cinq minutes, le match a été joué sur le terrain, je trouve que cette décision n’est pas correcte. C’est une erreur des arbitres, pas de notre fait, et nous avons aussi eu un changement refusé », réagit Jihed Jelassi qui espère que le recours de son club permettrait de conserver les trois points glanés ce jour-là, d’ailleurs la seule victoire de Besa-Bienne en championnat. « Je comprends que la décision ne soit pas facile à accepter pour Bienne. Mais si on fait par exemple une erreur en faisant rentrer un joueur suspendu, on est sanctionné aussi. Le règlement reste le règlement », estime de son côté Valentin Focki. L’affaire a d’ailleurs rapidement été suivie de prêt sur le plan arbitral, les deux arbitres étant supervisés ce jour-là. /jpi