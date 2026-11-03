La Suisse face aux championnes du monde espagnoles

Après sa promotion, l'équipe de Suisse évoluera à nouveau en Ligue A de la Ligue des nations ...
La Suisse face aux championnes du monde espagnoles

Un duel contre l'Espagne pour la Suisse l'année prochaine en Ligu des nations.

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Après sa promotion, l'équipe de Suisse évoluera à nouveau en Ligue A de la Ligue des nations. L'année prochaine, les Suissesses affronteront l'Espagne, la Norvège et l'Irlande.

La Suisse a déjà affronté deux de ces trois équipes lors de l'Euro à domicile l'an dernier. Les Suissesses ont perdu leur premier match contre la Norvège (2-1) et se sont inclinées face aux championnes du monde espagnoles en quarts de finale (2-0). La dernière rencontre avec l'Irlande remonte à plus loin encore: en 2014, la Suisse s'était inclinée 2-1 dans le cadre de la Cyprus Cup.

Les six matches de groupe se dérouleront entre février et juin 2027. Le calendrier précis sera communiqué ultérieurement.

La Suisse doit d’abord se concentrer sur la phase décisive des qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Les matchs aller et retour des barrages contre l’Autriche auront lieu les 1er et 5 décembre.

/ATS


 

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