Lyon officialise le départ de Fonseca pour le Sporting Portugal

Lyon a officialisé mercredi le départ de son entraîneur Paulo Fonseca pour le Sporting Portugal ...
Lyon officialise le départ de Fonseca pour le Sporting Portugal

Paulo Fonseca n'est plus l'entraîneur de Lyon.

Photo: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Photo: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Lyon a officialisé mercredi le départ de son entraîneur Paulo Fonseca pour le Sporting Portugal. Le club de Ligue 1 a obtenu en contrepartie une indemnité de cinq millions d'euros.

Le technicien de 53 ans, arrivé à l'Olympique lyonnais le 31 janvier 2025 en remplacement de Pierre Sage limogé, était sous contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu'au 30 juin 2027. Tout en remerciant le Portugais pour son investissement, le club rhodanien, où évolue l'international suisse Zachary Athekame, a néanmoins "regretté profondément, d'autant plus par son timing en pleine saison, une décision inattendue".

Carlos Vicens parmi les choix pressentis

Fonseca quitte l'OL alors que le club occupe la 3e place en Ligue après 9 journées, et dispute la Ligue Europa. Son compatriote Jorge Maciel, 41 ans, l'un des assistants, va prendre en charge l'équipe sur les deux prochains matches, jeudi contre la Real Sociedad en C3 et à Brest dimanche en L1, jusqu'à l'arrivée du nouvel entraîneur qui sera annoncé probablement au début de la trêve internationale.

"Carlos Vicens fait partie d'une liste de techniciens susceptibles de nous rejoindre", a indiqué à l'AFP le directeur sportif Matthieu Louis-Jean.

/ATS


 

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