Ligue des champions: Kobel et Dortmund face au défi du Betis

La deuxième partie de la 4e journée de la Ligue des champions a lieu mercredi soir. Gregor Kobel et Dortmund veulent profiter de leur élan en championnat pour signer une 3e victoire face au Betis.

Avec le Betis Séville, Dortmund accueille l'une des cinq équipes à n'avoir pas encore perdu le moindre point dans la compétition reine après trois journées. Les Andalous occupent la 4e place du championnat derrière le leader, le FC Barcelone, et les clubs madrilènes.

Mais les joueurs de Dortmund sont également en forme. Après leur belle performance lors du match nul 2-2 dans le "Klassiker" de Bundesliga face au Bayern Munich, ils abordent un mois au calendrier surchargé, avec neuf matches officiels au programme.

"De la façon dont je perçois l'équipe et dont je me sens moi-même, je dois dire que nous sommes tous à un très bon niveau sur le plan athlétique. Nous nous sentons bien et sommes prêts à être performants tous les jours", a déclaré le gardien de l'équipe de Suisse Gregor Kobel, qui entend bien rester avec son équipe dans la course vers le top 8, qui leur permettrait de se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

Bruges compte également six points après trois journées, tout comme les "Schwarz-Gelben". Le club belge de Yann Sommer et Cheveyo Tsawa se déplace chez son voisin néerlandais à Eindhoven.

Le Real Madrid (contre l'AEK Athènes) et Liverpool (à Istanbul contre Fenerbahçe) voudront conserver leur bilan immaculé. Pendant ce temps, le RB Leipzig est déjà sous pression avant son match à domicile contre Manchester City, après deux défaites.

/ATS