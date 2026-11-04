Super League: Ludovic Magnin de retour sur le banc à Lausanne

Le Lausanne-Sport a annoncé mercredi l'engagement immédiat de Ludovic Magnin au poste d'entraîneur ...
Super League: Ludovic Magnin de retour sur le banc à Lausanne

Ludovic Magnin revient à la Tuilière, près d'un an après l'avoir quittée.

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Le Lausanne-Sport a annoncé mercredi l'engagement immédiat de Ludovic Magnin au poste d'entraîneur. Déjà entraîneur entre 2022 et 2025, le Vaudois succède à Luka Elsner, débarqué la veille.

Magnin a signé un contrat portant jusqu'au 30 juin 2028, a précisé le club dans son communiqué. Il reprend les rênes d'une équipe en grande difficulté, comme en témoigne son statut de lanterne rouge de première division avec six points, soit quatre de retard sur l'avant-dernier Grasshopper.

"Dans une situation sportive très difficile, le Lausanne-Sport poursuit désormais un objectif unique: assurer son maintien en Super League", a indiqué la formation vaudoise, qui a fait le choix d'un entraîneur connaissant parfaitement le fonctionnement du club. Sous la houlette de Magnin lors de son premier passage, le LS a connu la promotion en première division en 2023, a assuré le maintien lors de l'exercice suivant puis a permis au club de se qualifier pour une phase finale de Coupe d'Europe.

A l'été 2025, l'ex-international suisse avait quitté Lausanne pour reprendre les rênes de Bâle, qu'il a dirigé durant 33 matches avant de se faire remercier.

/ATS


 

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