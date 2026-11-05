Conference League: Lugano et Thoune en lice devant leur public

Deux formations suisses sont en lice à domicile jeudi lors de la 3e journée de Conference League. Lugano y vise un 3e succès de rang, tandis que Thoune est en quête de sa 1re victoire.

Leader incontesté de Super League et toujours invaincu en match officiel cette saison, le club bianconeri accueille le modeste club lituanien de Kauno Zalgiris (21h00), qui s'est incliné lors des deux premières journées. S'il poursuit son sans-faute face au double champion de Lituanie en titre, il fera un grand pas vers la qualification directe pour les huitièmes de finale, alors qu'il ne reste que trois journées au programme.

Actuel 2e de cette phase de ligue derrière le Panathinaikos d'Athènes, Lugano peut encore améliorer sa différence de buts (+4, contre +5 pour les Grecs). La troupe de Mattia Croci-Torti possède pour l'heure la meilleure attaque de C4, avec huit buts inscrits en deux matches.

Thoune espère obtenir ses premiers points

Le champion de Suisse en titre Thoune vise lui ses premiers points dans cette phase de ligue face aux Ecossais du Heart of Midlothian (18h45). Après un improbable succès 5-4 dimanche face à Lausanne alors qu'ils étaient menés 4-1 à 20 minutes du terme, les hommes de Gian Luca Privitelli auront une carte à jouer face au vice-champion d'Ecosse, qui ne compte qu'un point après deux journées.

Les Bernois devront continuer à se reposer sur leur défense, eux qui ne se sont inclinés que sur la plus petite des marges face à Split et à Twente. Pour eux, le succès semble incontournable s'ils souhaitent conserver leurs chances d'intégrer le top 24 de cette phase de ligue, synonyme de barrages pour les huitièmes de finale.

/ATS