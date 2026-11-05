Le Ballon d'Or Harry Kane prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2029

Harry Kane a prolongé son contrat avec le Bayern Munich de deux saisons jusqu'en 2029, a annoncé ...
Le Ballon d'Or Harry Kane prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2029

Harry Kane a prolongé au Bayern jusqu'en 2029.

Photo: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Photo: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez

Harry Kane a prolongé son contrat avec le Bayern Munich de deux saisons jusqu'en 2029, a annoncé jeudi le club champion d'Allemagne. L'Anglais de 33 ans a été récompensé du Ballon d'Or 2026.

Capitaine de la sélection anglaise (125 capes) et meilleur buteur (91) des Three Lions, Harry Kane se projette ainsi avec le club munichois au moins jusqu'à l'Euro 2028 en Angleterre.

Arrivé en Bavière à l'été 2023, Kane reste sur sa meilleure saison lors de l'exercice 2025/26, disputé à 32 ans, qui lui a permis de remporter le Ballon d'Or il y a dix jours.

"Je me sens comme chez moi au Bayern", déclare Harry Kane dans un communiqué du club. "Toute ma famille est très heureuse ici, je voulais rester, je me réjouis maintenant de l'avenir et je veux encore gagner beaucoup de titres avec ce grand club".

"Le meilleur transfert de l'histoire du club"

En trois saisons avec le Bayern, Kane a ouvert et étoffé son palmarès, vide malgré de nombreuses récompenses individuelles avant de rejoindre Munich, avec deux titres de champion d'Allemagne (2025 et 2026), une Coupe (2026), et deux Supercoupes (2025, 2026).

En 161 matches avec le club bavarois, Harry Kane a inscrit 156 buts toutes compétitions confondues.

La Ligue des champions lui échappe toujours, avec deux demi-finales en 2024 et 2026, alors que la finale de la compétition se jouera dans son jardin munichois de l'Allianz Arena en 2028.

Kane a été la recrue la plus chère de l'histoire du Bayern, qui a déboursé près de 100 millions d'euros à Tottenham pour s'acheter les services de l'attaquant. Le président d'honneur du Bayern Uli Hoeness a évoqué après la finale de la Coupe fin mai (victoire 3-0 contre Stuttgart avec un triplé de Kane) le meilleur transfert de l'histoire du club.

/ATS


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Conference League: Lugano et Thoune en lice devant leur public

Conference League: Lugano et Thoune en lice devant leur public

Football    Actualisé le 05.11.2026 - 04:07

Dortmund fait plier le Betis, Côme marque neuf buts

Dortmund fait plier le Betis, Côme marque neuf buts

Football    Actualisé le 04.11.2026 - 23:07

Super League: Ludovic Magnin de retour sur le banc à Lausanne

Super League: Ludovic Magnin de retour sur le banc à Lausanne

Football    Actualisé le 04.11.2026 - 13:34

Lyon officialise le départ de Fonseca pour le Sporting Portugal

Lyon officialise le départ de Fonseca pour le Sporting Portugal

Football    Actualisé le 04.11.2026 - 11:55

Articles les plus lus

Ligue des champions: Kobel et Dortmund face au défi du Betis

Ligue des champions: Kobel et Dortmund face au défi du Betis

Football    Actualisé le 04.11.2026 - 05:07

Lyon officialise le départ de Fonseca pour le Sporting Portugal

Lyon officialise le départ de Fonseca pour le Sporting Portugal

Football    Actualisé le 04.11.2026 - 11:55

Super League: Ludovic Magnin de retour sur le banc à Lausanne

Super League: Ludovic Magnin de retour sur le banc à Lausanne

Football    Actualisé le 04.11.2026 - 13:34

Dortmund fait plier le Betis, Côme marque neuf buts

Dortmund fait plier le Betis, Côme marque neuf buts

Football    Actualisé le 04.11.2026 - 23:07

La Suisse face aux championnes du monde espagnoles

La Suisse face aux championnes du monde espagnoles

Football    Actualisé le 03.11.2026 - 14:46

Le Lausanne-Sport se sépare de son entraîneur

Le Lausanne-Sport se sépare de son entraîneur

Football    Actualisé le 03.11.2026 - 15:01

Ldc: Le PSG corrige Villareal, le Barça domine Aston Villa

Ldc: Le PSG corrige Villareal, le Barça domine Aston Villa

Football    Actualisé le 03.11.2026 - 23:07

Ligue des champions: Kobel et Dortmund face au défi du Betis

Ligue des champions: Kobel et Dortmund face au défi du Betis

Football    Actualisé le 04.11.2026 - 05:07