Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale

Le Portugais Cristiano Ronaldo a annoncé sa retraite internationale jeudi sur les réseaux sociaux.

Le quintuple Ballon d'Or, qui a marqué à 146 reprises en 234 sélections, avait été sacré champion d'Europe avec la Seleçao en 2016.

Dans une vidéo, l'attaquant de 41 ans a mis fin à une histoire commune débutée il y a 23 ans et un match amical face au Kazakhstan, en 2003. "CR7" y a indiqué avoir eu "une décision difficile", mais prise "avec le coeur".

Sa dernière apparition sous ses couleurs nationales aura été le match contre le Pays de Galles le 24 septembre dernier. Le joueur d'Al-Nassr, en championnat d'Arabie saoudite, avait ensuite quitté le rassemblement suite à un conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Celui qui a longtemps porté le brassard de capitaine est également à la fois le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Outre l'Euro 2016, le quadruple vainqueur du Soulier d'Or européen a également remporté deux éditions de la Ligue des nations (2019 et 2025). Il a en revanche échoué à emmener le Portugal sur le toit du monde, où, malgré six participations, la Seleçao n'a jamais réussi à franchir le cap des demi-finale sous son égide (4e en 2006).

Sa décision intervient près d'un mois après la retraite internationale de son grand rival Argentin Lionel Messi, qui a mis fin à son aventure avec l'Albisceleste après avoir remporté une Coupe du monde (2022), deux Copa América (2021 et 2024) et les Jeux olympiques en 2008.

/ATS