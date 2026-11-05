Le Japonais Kozo Tashima se présente contre Gianni Infantino

Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise de football (JFA), a déclaré jeudi qu'il se présenterait contre Gianni Infantino lors de l'élection présidentielle de la FIFA en mars.

Il est la deuxième personne à déclarer qu'il défiera Infantino, après l'ancien défenseur suisse Ramon Vega. "Avec le plein soutien de la JFA, j'ai décidé de déclarer ma candidature à l'élection présidentielle de la FIFA", a déclaré dans un communiqué Tashima, 68 ans, qui a siégé au Conseil de la FIFA.

"Je crois qu'il est important que la sincérité, l'intégrité et les normes éthiques élevées que le football japonais valorise et a bâties depuis longtemps soient clairement communiquées à la communauté mondiale du football", a-t-il dit. Il souhaite "partager ces principes avec le monde et contribuer à un avenir meilleur pour le football".

Tashima, qui a été président de la JFA de 2016 à 2024, veut s'appuyer sur "l'expérience acquise au fil des ans". "Je relèverai ce défi avec une ferme détermination afin de pouvoir contribuer à la poursuite du développement du football mondial."

La date limite pour que les candidats se déclarent pour l'élection est le 18 novembre.

Infantino toujours favori

A la tête de l'instance dirigeante mondiale du foot depuis 2016, le Valaisan Gianni Infantino, 56 ans, reste le grand favori de l'élection qui se déroulera lors du congrès de la FIFA le 18 mars 2027 à Rabat, et ce malgré les critiques qu'il subit depuis l'annonce d'un projet avorté de création d'une société commerciale ouverte à des investisseurs privés.

Mais Infantino est désormais en position de force pour assurer sa réélection après que la Confédération asiatique de football a apporté son soutien à l'homme de 56 ans le mois dernier.

Infantino avait précédemment déclaré qu'il avait le soutien de la "très, très grande majorité" des associations membres, et avait rejeté les appels à son départ.

/ATS