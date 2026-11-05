Raphinha prolonge son contrat avec le Barça jusqu'en 2030

Raphinha, capitaine du FC Barcelone, a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2030, a annoncé jeudi le club catalan. Le Brésilien est en grande forme depuis le début de la saison.

L'attaquant brésilien de 29 ans, en fin de contrat en 2028, avait déclaré en septembre dans une interview qu'il souhaitait poursuivre son aventure à Barcelone, et même y terminer sa carrière.

Le directeur sportif barcelonais Deco avait alors annoncé avoir trouvé un accord avec l'international auriverde, promu capitaine cette saison après les départs de Ronald Araujo et Marc-André ter Stegen.

Repositionné comme avant-centre à la suite des départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, Raphinha est le joueur le plus décisif en Europe depuis le début de saison avec 19 buts et trois passes décisives en treize rencontres toutes compétitions confondues.

Recruté par le Barça en 2022, le Brésilien s'est transformé en un redoutable finisseur et leader d'attaque depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand Hansi Flick en 2024, et a été un élément fondamental des deux derniers titres en Liga consécutifs (2025, 2026).

/ATS