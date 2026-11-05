Ludovic Magnin a été présenté à la presse jeudi à la Tuilière. L'entraîneur vaudois de 47 ans souhaite amener "de la positivité" dans le vestiaire du Lausanne-Sport, dernier de Super League.

En acceptant de reprendre la tête du LS, Ludovic Magnin s'est retrouvé immédiatement plongé dans la crise que traverse la formation, lanterne rouge de Super League avec 6 points en 12 journées. Quelques minutes après avoir dirigé son premier entraînement au lendemain de la signature de son contrat, l'ancien junior du club s'est attelé à un chantier: celui de ramener le calme et de la confiance au sein de la maison lausannoise, dont l'unique objectif affiché est désormais le maintien en première division.

A l'heure d'affronter les caméras, Ludovic Magnin était accompagné du directeur sportif Stéphane Henchoz et du CEO Vincent Steinman. Ce dernier s'est exprimé en premier, d'abord en remerciant le coach déchu Luka Elsner pour son travail, tout en mettant en avant la nécessaire réaction à la "mauvaise dynamique" que traverse le club.

Pour essayer de sortir de cette impasse, le choix des dirigeants lausannois s'est porté sur un visage connu. Celui qui a dirigé le LS en 2022 et 2025 a l'avantage de connaître le fonctionnement du club, mais pas seulement. "Ce genre de défi, je connais déjà. Lorsque j'ai été nommé à Altach, en Bundesliga autrichienne, j'ai dû mener pareille mission à bien", a rappelé l'ex-international suisse. Avant de reprendre le Lausanne-Sport, il avait sauvé la formation de la relégation, alors qu'il ne restait que 13 matches à disputer.

Plus de 150 messages reçus

Après l'incroyable défaite en championnat dimanche dernier (réd: 5-4, alors que le LS menait 4-1 à 20' du terme), Magnin a voulu souligner sa capacité à sortir le club de l'ornière. "Je suis très confiant et plein d'énergie, s'est exclamé celui qui est resté sans poste depuis son départ de Bâle en janvier. Je dois amener de la positivité dans ce groupe."

Au-delà de ces effets d'annonce, le Vaudois n'a pas souhaité commenter son effectif ou sa stratégie. "Le regard change lorsque tu es sur le bord du terrain ou derrière ton écran, a déclaré celui qui a suivi le naufrage dominical du LS depuis son chalet. Nous ne sommes pas là pour construire quelque chose, c'est une mission commando, et je suis persuadé d'avoir un effectif suffisant pour nous maintenir".

Celui qui a également entraîné le FC Zurich n'a en revanche pas nié le fort impact émotionnel d'un retour à la Tuilière. "Lorsque l'annonce de mon engagement a été faite, j'ai reçu plus de 150 messages, a-t-il confié, impressionné. Cela ne m'était encore jamais arrivé."

Avant la trêve internationale, Lausanne affrontera Grasshopper samedi au Letzigrund. L'occasion d'observer les premiers effets de la "méthode" Magnin sur une équipe qui n'a plus connu le succès en championnat depuis le 1er août.

/ATS