Une première victoire pour Thoune en Conference League

Thoune tient sa première victoire en Conference League ! Après deux défaites dans la phase de ligue, le champion de Suisse a dominé sans trembler les Ecossais de Hearts dans l'Oberland bernois (3-1).

Sous le son des cornemuses des supporters visiteurs, Thoune a trouvé la faille à la 22e minute sur un but contre son camp. Pressé par Furkan Dursun, Jamie McCart a trompé du pied son gardien Beau Reus, pour le premier but des Bernois dans la compétition.

Il a fallu attendre 12 minutes supplémentaires pour voir un Thounois faire trembler les filets. C'est Brighton Labeau qui a doublé la mise en contre-attaque, après un coup-franc des joueurs d'Edimbourg. Le Français a profité d'un mauvais renvoi de Stephen Kingsley pour ajuster Reus (34e).

Très opportunistes, les joueurs de Gian-Luca Privitelli ont ajouté un troisième but après la mi-temps, Dursun déviant parfaitement un centre vicieux de Nils Reichmuth (57e). Ils auraient pu même mener 4-0 si Nico Maier n'avait pas raté son face-à-face avec Reus (60e), mais c'est finalement Hearts qui a réduit la marque à la 82e.

Avec cette première victoire, Thoune conserve ses chances de rallier la phase à élimination directe. Son prochain match aura lieu le 26 novembre sur le terrain de l'Ajax Amsterdam.

/ATS