Jorge Jesus aurait voulu rappeler Cristiano Ronaldo

Le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus s'est exprimé vendredi, un jour après l'annonce de ...
Jorge Jesus aurait voulu rappeler Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo ne se sont pas entendus lors de la dernière trêve internationale.

Photo: Keystone/EPA LUSA/JOSE SENA GOULAO Photo: Keystone/EPA LUSA/JOSE SENA GOULAO

Le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus s'est exprimé vendredi, un jour après l'annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo. Il a avoué qu'il ne s'attendait pas au départ de CR7.

"Bien sûr que je pensais qu'il reviendrait, bien sûr que je pensais le convoquer, bien sûr que je pensais discuter avec lui, mais il faut le respecter. Il a décidé que c'était le moment de quitter la sélection", a expliqué Jorge Jesus en conférence de presse.

"Tôt ou tard cela devait arriver, il a estimé que c'était le meilleur moment pour partir, il faut le respecter, sans jamais pouvoir ignorer ce qu'il a représenté pour le Portugal", a souligné l'entraîneur de 72 ans.

"Toutes mes décisions ont été prises en pensant à l'équipe (...) Je ne me sens en rien coupable de son départ", a-t-il ajouté, alors que Ronaldo l'avait accusé de lui avoir manqué de respect en le faisant s'échauffer sans le faire entrer en jeu, lors d'un match contre la Norvège.

Déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations qui se tiendront en mars, la Seleçao doit boucler sa phase de poules en accueillant le Danemark, le 14 novembre à Braga, puis en se déplaçant au Pays de Galles trois jours plus tard. Après quatre journées et autant de succès, le Portugal survole ce groupe où l'on trouve également la Norvège.

/ATS


 

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