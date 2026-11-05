Lugano poursuit son sans-faute en Conference League

Lugano est toujours autant irrésistible en Conference League. Les Bianconeri ont signé un troisième succès en trois matches en dominant les Lituaniens du Kauno Zalgiris jeudi soir au Tessin (3-0).

C'est la neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues pour les hommes de Mattia Croci-Torti, qui avaient déjà battu l'Etoile Rouge de Belgrade et Getafe dans la compétition. Ils trônent en tête du classement des 36 équipes participant à la phase de ligue, à égalité avec Monaco, le Panathinaïkos et Twente.

Le match était déjà plié après 32 minutes de jeu, le temps qu'a pris Lugano pour inscrire trois buts. Yanis Cimignani a ouvert le score à 11e minute, reprenant un centre de Daniel Dos Santos au deuxième poteau après un fort pressing tessinois.

Les deux autres buts valaient le détour à l'AIL Arena. Ezgan Alioski a d'abord envoyé une volée qui est entrée avec l'aide de la barre transversale (24e), avant que Dos Santos n'inscrive un but fantastique: une puissante volée après une série de jongles dans la surface lituanienne (32e).

En deuxième période, les Luganais ont tranquillement géré leur avantage pour assurer les trois points. Ils auront l'occasion de poursuivre leur sans-faute le jeudi 26 novembre à Jablonec, en Tchéquie.

/ATS