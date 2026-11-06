Miro Muheim marque encore de loin

Miro Muheim a inscrit son troisième but de la saison. Le Suisse a ouvert le score de loin pour ...
Miro Muheim marque encore de loin

Miro Muheim marque son 3e but cette saison.

Photo: Keystone/DPA/MARCUS BRANDT Photo: Keystone/DPA/MARCUS BRANDT

Miro Muheim a inscrit son troisième but de la saison. Le Suisse a ouvert le score de loin pour Hambourg lors de la victoire 3-1 contre Mönchengladbach, lanterne rouge de Bundesliga.

Après ses buts de rêve contre Hoffenheim et Stuttgart en octobre, Muheim a enchaîné avec un nouveau coup de génie. Le gaucher, qui a jusqu'à présent évolué exclusivement au poste de milieu axial cette saison, a trouvé le chemin des filets à la 11e d'un tir de près de 30 mètres.

Le fait que l’international suisse ait involontairement provoqué le but de Gladbach peu avant la mi-temps par une mauvaise passe n'a finalement pas eu d’impact. Shafiq Nandja et Albert Grönbaek ont scellé la victoire de Hambourg après l’expulsion du joueur du Borussia Ko Itakura, qui a reçu un deuxième carton jaune en début de seconde mi-temps.

/ATS


 

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