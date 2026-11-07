Infantino dispose du soutien des Caraïbes

La lutte pour le pouvoir au sein de la FIFA semble jouée d'avance. Les Caraïbes viennent désormais s'ajouter à la liste des soutiens électoraux de Gianni Infantino.

Le président controversé de la FIFA bénéficie d’un nouveau soutien: l’Union caribéenne de football (CFU) a annoncé qu’elle voterait en bloc pour le Valaisan lors de l’élection présidentielle. La CFU compte 31 fédérations membres, dont 25 sont autorisées à participer à l'élection d'Infantino. La fédération des Caraïbes s'écarte ainsi de la position de l'organisation faîtière continentale, la Concacaf, qui s'était opposée à Infantino.

La CFU a déclaré qu’après consultation de tous ses membres, elle avait opté pour une position commune et le soutien à Infantino. L'aide financière apportée par la FIFA au développement du football dans la région en est la cause. La fédération a toutefois ajouté: "Dans cet esprit, la CFU continue d’exiger davantage de transparence, une gestion responsable ainsi que des réformes fondamentales au sein de la famille du football."

Infantino accumule les voix

Infantino brigue un quatrième mandat lors du Congrès de la FIFA qui se tiendra le 18 mars 2027 à Rabat. Le soutien dont bénéficie l'homme de 56 ans s’est récemment nettement renforcé. Le président de la Confédération asiatique de football (AFC), le cheikh Salman bin Ibrahim al-Chalifa, avait assuré Infantino de son "soutien sans réserve". Le Valaisan peut également compter sur un nombre important de voix en provenance d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Océanie.

Les candidats ont jusqu'au 18 novembre pour déposer leur candidature à l'élection auprès de l'instance mondiale. Le président d'honneur de la fédération japonaise, Kozo Tashima, avait annoncé son intention de se présenter contre Infantino. L'ancien défenseur de l'équipe de Suisse Ramon Vega envisage également de se porter candidat. Leurs chances semblent minimes.

La question reste de savoir si l'UEFA, principale adversaire d’Infantino, sera en mesure de présenter un candidat.

/ATS