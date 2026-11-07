Infantino dispose du soutien des Caraïbes

La lutte pour le pouvoir au sein de la FIFA semble jouée d'avance. Les Caraïbes viennent désormais ...
Infantino dispose du soutien des Caraïbes

Gianni Infantino dispose de nombreux soutiens.

Photo: Keystone/EPA/TOMS KALNINS Photo: Keystone/EPA/TOMS KALNINS

La lutte pour le pouvoir au sein de la FIFA semble jouée d'avance. Les Caraïbes viennent désormais s'ajouter à la liste des soutiens électoraux de Gianni Infantino.

Le président controversé de la FIFA bénéficie d’un nouveau soutien: l’Union caribéenne de football (CFU) a annoncé qu’elle voterait en bloc pour le Valaisan lors de l’élection présidentielle. La CFU compte 31 fédérations membres, dont 25 sont autorisées à participer à l'élection d'Infantino. La fédération des Caraïbes s'écarte ainsi de la position de l'organisation faîtière continentale, la Concacaf, qui s'était opposée à Infantino.

La CFU a déclaré qu’après consultation de tous ses membres, elle avait opté pour une position commune et le soutien à Infantino. L'aide financière apportée par la FIFA au développement du football dans la région en est la cause. La fédération a toutefois ajouté: "Dans cet esprit, la CFU continue d’exiger davantage de transparence, une gestion responsable ainsi que des réformes fondamentales au sein de la famille du football."

Infantino accumule les voix

Infantino brigue un quatrième mandat lors du Congrès de la FIFA qui se tiendra le 18 mars 2027 à Rabat. Le soutien dont bénéficie l'homme de 56 ans s’est récemment nettement renforcé. Le président de la Confédération asiatique de football (AFC), le cheikh Salman bin Ibrahim al-Chalifa, avait assuré Infantino de son "soutien sans réserve". Le Valaisan peut également compter sur un nombre important de voix en provenance d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Océanie.

Les candidats ont jusqu'au 18 novembre pour déposer leur candidature à l'élection auprès de l'instance mondiale. Le président d'honneur de la fédération japonaise, Kozo Tashima, avait annoncé son intention de se présenter contre Infantino. L'ancien défenseur de l'équipe de Suisse Ramon Vega envisage également de se porter candidat. Leurs chances semblent minimes.

La question reste de savoir si l'UEFA, principale adversaire d’Infantino, sera en mesure de présenter un candidat.

/ATS


 

Actualités suivantes

Magnin et le LS en mission à Grasshopper

Magnin et le LS en mission à Grasshopper

Football    Actualisé le 07.11.2026 - 04:07

Miro Muheim marque encore de loin

Miro Muheim marque encore de loin

Football    Actualisé le 06.11.2026 - 22:49

Jorge Jesus aurait voulu rappeler Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus aurait voulu rappeler Cristiano Ronaldo

Football    Actualisé le 06.11.2026 - 14:52

Lugano poursuit son sans-faute en Conference League

Lugano poursuit son sans-faute en Conference League

Football    Actualisé le 05.11.2026 - 23:01

Articles les plus lus

Une première victoire pour Thoune en Conference League

Une première victoire pour Thoune en Conference League

Football    Actualisé le 05.11.2026 - 21:07

Lugano poursuit son sans-faute en Conference League

Lugano poursuit son sans-faute en Conference League

Football    Actualisé le 05.11.2026 - 23:01

Jorge Jesus aurait voulu rappeler Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus aurait voulu rappeler Cristiano Ronaldo

Football    Actualisé le 06.11.2026 - 14:52

Miro Muheim marque encore de loin

Miro Muheim marque encore de loin

Football    Actualisé le 06.11.2026 - 22:49

Les dirigeants du LS appellent au sursaut

Les dirigeants du LS appellent au sursaut

Football    Actualisé le 05.11.2026 - 17:22

Une première victoire pour Thoune en Conference League

Une première victoire pour Thoune en Conference League

Football    Actualisé le 05.11.2026 - 21:07

Lugano poursuit son sans-faute en Conference League

Lugano poursuit son sans-faute en Conference League

Football    Actualisé le 05.11.2026 - 23:01

Jorge Jesus aurait voulu rappeler Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus aurait voulu rappeler Cristiano Ronaldo

Football    Actualisé le 06.11.2026 - 14:52

Plein de

Plein de "positivité", Magnin lance le sauvetage du LS

Football    Actualisé le 05.11.2026 - 14:49

Le Japonais Kozo Tashima se présente contre Gianni Infantino

Le Japonais Kozo Tashima se présente contre Gianni Infantino

Football    Actualisé le 05.11.2026 - 15:52

Les dirigeants du LS appellent au sursaut

Les dirigeants du LS appellent au sursaut

Football    Actualisé le 05.11.2026 - 17:22

Une première victoire pour Thoune en Conference League

Une première victoire pour Thoune en Conference League

Football    Actualisé le 05.11.2026 - 21:07