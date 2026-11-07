Okafor offre la victoire à Leeds

Noah Okafor a été le héros de la victoire 1-0 de Leeds face à Tottenham. L'attaquant suisse a inscrit le seul but de la rencontre peu après son entrée en jeu.

Okafor a dû attendre près de 77 minutes avant d'entrer en jeu. Lorsqu'il a enfin pu fouler la pelouse, il a immédiatement saisi sa chance. Il s'est imposé dans la surface de réparation et a offert à Leeds sa deuxième victoire en championnat cette saison.

Il s'agit du deuxième but cette saison pour le Bâlois de 26 ans, qui a annoncé sa retraite provisoire de l'équipe nationale après la Coupe du monde.

/ATS