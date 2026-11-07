Le Bayern et Dortmund poursuivent leur duel à distance

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund poursuivent leur mano a mano en tête de la Bundesliga ...
Le Bayern et Dortmund poursuivent leur duel à distance

Les Munichois sont toujours en tête de la Bundesliga, mais Dortmund est au contact.

Photo: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Photo: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund poursuivent leur mano a mano en tête de la Bundesliga. Les deux équipes se sont imposées 2-1 samedi, les Bavarois à Mayence et le BVB contre Elversberg.

Avec 21 points chacun et toujours aucune défaite, les deux cadors sont au coude-à-coude, mais le Bayern conserve la tête grâce à une meilleure différence de buts (+20 contre +9).

Face à l'équipe de l'ex-international suisse Silvan Widmer, le Bayern a rapidement ouvert le score via Joshua Kimmich, servi par le Ballon d'Or Harry Kane (14e). Le jeune Lennart Karl (18 ans) a doublé la mise en deuxième période et Mayence a réduit la marque dans le temps additionnel.

Dortmund a eu davantage de peine à domicile face au promu Elversberg, surprenant 7e du classement. Les jaune et noir ont passé l'épaule grâce à un doublé de Felix Nmecha (55e/71e), mais ils ont tremblé en fin de match après la réduction du score de Noel Futkeu (81e).

Les deux co-leaders comptent trois points d'avance sur leur premier poursuivant, Leipzig, qui a largement dominé le FC Augsbourg de Fabian Rieder (5-2). Après un bon début de saison, le Bernois et le club souabe sont rentrés dans le rang et restent sur une série de sept matches sans victoire.

/ATS


 

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