Burnley, sous la houlette de son nouvel entraîneur vaudois Fabio Celestini, a subi samedi une défaite particulièrement amère à Cardiff, en Championship anglaise (2e division).

Après avoir mené 4-1, le club s'est finalement incliné 5-4, comme un certain Lausanne-Sport... Les visiteurs ont encaissé quatre buts entre la 65e et la 94e minute. Le Genevois Zeki Amdouni est entré en jeu à la 80e et était donc sur le terrain lors des deux derniers buts qui ont scellé la remontée des Gallois.

Le déroulement de la rencontre rappelle forcément le match de Super League entre Lausanne et Thoune de dimanche dernier. Le club vaudois, que Celestini a entraîné entre 201 2018, menait lui aussi 4-1 avant que les Bernois ne renversent la situation avec quatre buts marqués entre la 70e et la 96e minute.

Pour les Clarets de Burnley, il s'agit déjà de la septième défaite de la saison. L'équipe occupe actuellement la 22e place, sur 24. Une tâche difficile attend donc Fabio Celestini, engagé comme entraîneur fin octobre.

/ATS