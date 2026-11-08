Servette accueille Zurich pour rebondir

Battu samedi dernier à St-Gall (2-1), Servette a l'occasion de rebondir dimanche avec la réception ...
Servette accueille Zurich pour rebondir

Les Servettiens doivent rebondir après leur défaite à St-Gall.

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Battu samedi dernier à St-Gall (2-1), Servette a l'occasion de rebondir dimanche avec la réception de Zurich (16h30). Sans son meilleur buteur Kingstone Mutandwa, blessé jusqu'à la fin de l'année.

Touché à un genou, Mutandwa ne jouera plus avant 2027. Un vrai coup dur pour le SFC, dont le récent redressement était surtout dû à l'efficacité de l'international zambien. Il avait marqué lors de six matches consécutifs sous le maillot grenat, pour cinq victoires.

L'entraîneur Jocelyn Gourvennec va donc devoir trouver une solution pour compenser la perte de son meilleur buteur. La tâche s'annonce difficile face au FCZ, qui reste sur trois victoires consécutives en Super League, acquises contre Thoune, Lucerne et YB.

Le leader Lugano tentera de son coté de conserver son invincibilité à St-Gall (14h00), alors qu'un FC Bâle en grande difficulté se rendra à Thoune (16h30).

/ATS


 

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