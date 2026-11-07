Lausanne stoppe l'hémorragie pour le retour de Magnin

Avec Ludovic Magnin de retour sur son banc, Lausanne a arraché un point mérité sur la pelouse de Grasshopper, samedi à Zurich (1-1). De quoi mettre fin à une longue série de défaites en Super League.

Une semaine après son naufrage improbable contre Thoune (défaite 5-4 après avoir mené 4-1) alors qu'il fêtait ses 130 ans, le LS va déjà mieux. Le club lausannois, qui restait sur six défaites de rang en championnat, a montré des signes encourageants, quelques jours après le licenciement de Luka Elsner et le retour de son ancien entraîneur Ludovic Magnin.

Il a toutefois fallu attendre la 85e pour voir le coach vaudois et son staff hurler leur joie, lorsque Seydou Traoré a repris victorieusement un centre d'Ibrahim Bah Mendes. Une égalisation que le LS a longtemps cherchée en deuxième période, mais qui ne semblait pas vouloir arriver.

La lanterne rouge du championnat s'est mise en difficulté toute seule, car sa défense a encore fait des siennes pour permettre à GC d'ouvrir le score. A la 29e minute, deux joueurs se sont retrouvés seuls devant Melvin Mastil et Kenzo Goudmijn a pu pousser le ballon au fond.

Des efforts récompensés

D'abord amorphe, le LS a commencé à enchaîner les occasions autour de l'heure de jeu, mais a buté plusieurs fois sur un solide Justin Hammel. Le portier zurichois a détourné la frappe enroulée d'Enzo Molebe (58e) et deux tentatives d'Omar Janneh (71e/80e). Et lorsqu'il semblait battu, c'est son poteau qui a dégoûté Olivier Custodio (78e).

Mais à force d'insister (17 tirs, 14 corners au total), Lausanne a fini par trouver la faille. Traoré et Bah Mendes, deux joueurs lancés par Magnin en cours de match, ont combiné avec succès pour soulager un club en pleine crise sportive.

Ce match nul ne change toutefois pas grand-chose à la situation comptable du LS. Il est toujours à la dernière place, à quatre points de Grasshopper, mais a repris un point sur Vaduz, dominé par Sion (4-0) et désormais barragiste.

/ATS